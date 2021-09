Bono Vox ambasciatore della svolta sostenibile di Stellantis (Di giovedì 23 settembre 2021) Olivier Francois, a capo del brand Fiat, spiega dell’accordo con Red di cui Bono Vox, frontman degli U2 e cofondatore jp/tvi/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Olivier Francois, a capo del brand Fiat, spiega dell’accordo con Red di cuiVox, frontman degli U2 e cofondatore jp/tvi/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

lapoelkann_ : Per l'occasione Stellantis, grazie all'impegno del Presidente John Elkann, ha aderito al progetto RED di Bono Vox p… - Italpress : Bono Vox ambasciatore della svolta sostenibile di Stellantis - mario_cama : RT @lapoelkann_: Per l'occasione Stellantis, grazie all'impegno del Presidente John Elkann, ha aderito al progetto RED di Bono Vox per la l… - TengaAlbi : RT @lapoelkann_: Per l'occasione Stellantis, grazie all'impegno del Presidente John Elkann, ha aderito al progetto RED di Bono Vox per la l… - CorriereCitta : Bono Vox ambasciatore della svolta sostenibile di Stellantis -