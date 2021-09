Blitz antidroga dei carabinieri di Salerno, 56 arresti (Di giovedì 23 settembre 2021) commenta Vasta operazione antidroga dei carabinieri di Salerno. I militari dell'Arma stanno eseguendo 56 arresti (35 in carcere e 21 ai domiciliari). Tutti gli arrestati sono accusati a vario titolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) commenta Vasta operazionedeidi. I militari dell'Arma stanno eseguendo 56(35 in carcere e 21 ai domiciliari). Tutti gli arrestati sono accusati a vario titolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga Blitz antidroga: 56 arresti in tre province Nel corso delle prime ore di questa mattina una maxi operazione antidroga, denominata 'Delizia', ha portato all'arresto di 56 persone tra Salerno, Napoli e Cosenza, indagate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Le persone coinvolte ...

Home 2021 Settembre 22 Maxi inchiesta antidroga “Casuzza”: chiesti 14 rinvii a giudizio A gestire lo smercio di “fumo”, in una delle piazze di Favara, per mesi sarebbero state due ragazze. Pensavano all’approvvigionamento dello stupefacente, ...

