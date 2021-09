Bambini feriti dai genitori per simulare incidenti d’auto. Tra i sei arrestati nel Casertano 2 legali (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli hanno rotto due denti; lo hanno malmenato e gli hanno graffiato il viso e rotto un labbro. Vittima delle violenze un bimbo di 11 anni. I carnefici? Padre e madre. Il motivo era dimostrare che quel bimbo era vittima di un incidente stradale e chiedere cosi’ il risarcimento all’assicurazione. Il fatto e’ avvenuto nel Casertano, dove questa mattina i carabinieri, in una indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno smantellato un gruppo che deve rispondere di associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Una truffa che ha visto, oltre all’undicenne, altri minori, a vario titolo legati da rapporti di parentela con gli indagati, utilizzati come ‘feriti’ in occasione degli incidenti stradali mai accaduti, portati al pronto soccorso, dove pi parenti raccontavano al personale sanitario che quelle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli hanno rotto due denti; lo hanno malmenato e gli hanno graffiato il viso e rotto un labbro. Vittima delle violenze un bimbo di 11 anni. I carnefici? Padre e madre. Il motivo era dimostrare che quel bimbo era vittima di un incidente stradale e chiedere cosi’ il risarcimento all’assicurazione. Il fatto e’ avvenuto nel, dove questa mattina i carabinieri, in una indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno smantellato un gruppo che deve rispondere di associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Una truffa che ha visto, oltre all’undicenne, altri minori, a vario titolo legati da rapporti di parentela con gli indagati, utilizzati come ‘’ in occasione deglistradali mai accaduti, portati al pronto soccorso, dove pi parenti raccontavano al personale sanitario che quelle ...

