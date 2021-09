“Per me è una sofferenza”. Ilary Blasi, confessione a cuore aperto: “Il mio addio alla tv non è lontano” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si confessa senza troppi giri di parole Ilary Blasi. E lo fa scegliendo Chi Magazine. La brava conduttrice ha affermato prima di tutto che in un futuro non troppo remoto ha intenzione di ‘farsi da parte’. Secondo quanto dichiarato dalla moglie Francesco Totti c’è l’idea di continuare a fare la conduttrice, poi di lavorare nel dietro le quinte del piccolo schermo, poi chissà. Questo è il piano della moglie di Ilary che ha pure confessato di soffrire non poco le ‘prime serate’, anche se è una delle migliori nel suo campo. Ilary Blasi ha detto alla rivista patinata: “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni”. Poi passa a spiegare il piano relativo al suo eventuale addio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si confessa senza troppi giri di parole. E lo fa scegliendo Chi Magazine. La brava conduttrice ha affermato prima di tutto che in un futuro non troppo remoto ha intenzione di ‘farsi da parte’. Secondo quanto dichiarato dmoglie Francesco Totti c’è l’idea di continuare a fare la conduttrice, poi di lavorare nel dietro le quinte del piccolo schermo, poi chissà. Questo è il piano della moglie diche ha pure confessato di soffrire non poco le ‘prime serate’, anche se è una delle migliori nel suo campo.ha dettorivista patinata: “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppoper fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni”. Poi passa a spiegare il piano relativo al suo eventuale...

