Papa | la violenza sulle donne è una piaga aperta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) "Laè una, dappertutto". Lo ha detto ilnell'udienza generale ripercorrendo il recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia e ricordando in particolare "...

Ultime Notizie dalla rete : Papa violenza

"Lasulle donne è una piaga aperta, dappertutto". Lo ha detto ilnell'udienza generale ripercorrendo il recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia e ricordando in particolare "la ......speranza presente nei giovani e in chi vive per gli altri La speranza è il terza parola che il... ragazza slovacca che a costo della vita difese la propria dignità contro la: una ...All’udienza generale Francesco ripercorre le tappe del viaggio a Budapest e in Slovacchia, “un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza&rdq ..."È stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza". Così il Papa, durante l'udienza di oggi in Aula Paolo VI, ha riassunto il suo viaggio apostolico ...