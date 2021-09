Nino D’Angelo: “Hanno sparato due volte contro casa mia, il proiettile nella stanza dove dormiva mio figlio. È stata la Camorra, volevano i soldi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Me ne sono andato da Napoli perché Hanno sparato due volte contro casa mia. Proprio la Camorra, volevano i soldi“. Sono passati 35 anni da quando Nino D’Angelo decise di lasciare la sua città, dopo il successo del suo primo Sanremo, per trasferirsi a vivere a Roma: all’epoca in molti lo videro come un tradimento ma lui non disse mai niente per difendersi dalle accuse. Fino ad oggi, quando in una lunga intervista al Corriere della Sera ha finalmente rotto il silenzio rivelando senza giri di parole i motivi che lo spinsero a trasferirsi. “Vedevano il successo. Telefonavano, minacciavano – ha spiegato il cantante 64enne -. La seconda volta, Hanno sparato dentro casa, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Me ne sono andato da Napoli perchéduemia. Proprio la“. Sono passati 35 anni da quandodecise di lasciare la sua città, dopo il successo del suo primo Sanremo, per trasferirsi a vivere a Roma: all’epoca in molti lo videro come un tradimento ma lui non disse mai niente per difendersi dalle accuse. Fino ad oggi, quando in una lunga intervista al Corriere della Sera ha finalmente rotto il silenzio rivelando senza giri di parole i motivi che lo spinsero a trasferirsi. “Vedevano il successo. Telefonavano, minacciavano – ha spiegato il cantante 64enne -. La seconda volta,dentro, il ...

Advertising

FQMagazineit : Nino D’Angelo: “Hanno sparato due volte contro casa mia, il proiettile nella stanza dove dormiva mio figlio. È stat… - ilsidero : @zielulife2 Perché i film di Nino D'Angelo sono di qualità. - zielulife2 : @ilsidero Visto il successo di Gomorra, Sky perché non ha riproposto ancora i film di Nino D'Angelo? - marcoluci1 : RT @debora_ergas: Un #NinoDAngelo che non ti aspetti, da leggere in questa bella intervista di @CandidaMorvillo ???????? Nino D’Angelo: «Spara… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Nino D’Angelo: «Spararono in casa mia e lasciai Napoli. Mia moglie? Quando la sposai aveva 15 anni» -