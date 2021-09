L’altro costo della pandemia: abbandono scolastico e gravidanze precoci (Di mercoledì 22 settembre 2021) La scuola non è ricominciata per tutti: a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, oltre cento milioni di bambini e ragazzi non sono tornati in classe. Le conseguenze dell’abbandono scolastico, oltre alla povertà educativa, sono anche i matrimoni forzati e le gravidanze precoci, soprattutto fra i minori provenienti dalle famiglie più fragili e dai contesti socio economici più svantaggiati. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) La scuola non è ricominciata per tutti: a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, oltre cento milioni di bambini e ragazzi non sono tornati in classe. Le conseguenze dell’abbandono scolastico, oltre alla povertà educativa, sono anche i matrimoni forzati e le gravidanze precoci, soprattutto fra i minori provenienti dalle famiglie più fragili e dai contesti socio economici più svantaggiati.

Advertising

PaoloBorg : RT @zuler01: @PaoloBorg Purtroppo in un mondo in cui il costo del lavoro è così sputtanato l'unica soluzione è produrre altro. - zuler01 : @PaoloBorg Purtroppo in un mondo in cui il costo del lavoro è così sputtanato l'unica soluzione è produrre altro. - gabbianismo : @GianmarcoLotti @saporati20 Tra l'altro a basso costo - Sipa77560857 : @paolo_gibilisco @barbarab1974 Come Italiano pago le tasse ed ho sicuramente contribuito al pagamento del costo, ch… - igolmar : @Lucone71 @PaoloBorg @LaStampa Non è mai successo,gli imprenditori si sono solo intascati il plusvalore dovuto anch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altro costo L’altro costo della pandemia: abbandono scolastico e gravidanze precoci Vanity Fair.it