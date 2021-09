Jessica Immobile: “Dico a voi uomini piccoli, perché siete così cattivi? Augurare…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La moglie dell'attaccante della Lazio ha risposto ad un hater, che le aveva augurato cose spregevoli su Instagram. Leggi su golssip (Di mercoledì 22 settembre 2021) La moglie dell'attaccante della Lazio ha risposto ad un hater, che le aveva augurato cose spregevoli su Instagram.

fraconlaf : Jessica Melena Immobile quando umilia pubblicamente senza censura le persone che insultano lei e la famiglia in dm… - SSLazioOrg : RT @LALAZIOMIA: Jessica Immobile contro gli haters: 'Siete piccoli uomini!' - sportli26181512 : Jessica Immobile contro gli haters: 'Siete piccoli uomini!': La moglie dell’attaccante della Lazio, su Instagram, s… - LALAZIOMIA : Jessica Immobile contro gli haters: 'Siete piccoli uomini!' - bigdreamer221 : Pure io merito nella mia vita un calciatore ricco, bono e super innamorato di me come Alvaro Morata con Alice Campe… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Immobile Jessica Immobile contro gli haters: 'Siete piccoli uomini!' ROMA - Vive la sua quotidianità con molta leggerezza e semplicità, Jessica Immobile . Sui social adora condividere le avventure dei suoi piccoli insieme al marito Ciro. La famiglia per lei è tutto. E quando riceve insulti sui Instagram da varie persone, non ci sta e ...

