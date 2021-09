**Giustizia: Renzi, 'oggi parlo al Senato su riforma, sarà intervento difficile'** (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma 22 set. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio interverrò in Aula al Senato, sui temi della riforma Cartabia e della giustizia penale. sarà un intervento molto difficile, tra i più difficili della mia carriera. Ma sento il dovere di dire parole di verità sul momento incredibile che sta vivendo il mondo della magistratura nel silenzio dei più". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua Enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma 22 set. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio interverrò in Aula al, sui temi dellaCartabia e della giustizia penale.unmolto, tra i più difficili della mia carriera. Ma sento il dovere di dire parole di verità sul momento incredibile che sta vivendo il mondo della magistratura nel silenzio dei più". Lo annuncia Matteonella sua Enews.

