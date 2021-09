“Francesco Monte e Isabella De Candia si sono lasciati”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “torna single, è finita conDe”: a diffondere l’indiscrezione, è il settimanale Chi nella rubrica “chicche di gossip”. Il cantante ed ex tronista di Uomini e Donne avrebbe vissuto un periodo di crisi con la modella, dopo il quale avrebbero deciso di dirsi addio. Ancora nessuna conferma dai diretti interessati. L'articolo proviene da City Roma News.

