Del Vecchio compra ancora. Il Patto tallona Mediobanca Agenti Generali pro-Donnet. Pressing Allianz su Balbinot (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora la distanza fra la quota di Mediobanca, il primo azionista delle Assicurazioni Generali e fronte a cui si oppone il Patto Caltagirone-Del Vecchio-Fondazione Crt è solo di uno 0,4%, quota che sale al 2,1% se si considera anche lo storico alleato di Piazzetta Cuccia ovvero il gruppo De Agostini controllato dalle famiglie Boroli e Drago. Si tratta comunque solo di un’incollatura, che al netto dei Benetton che secondo indiscrezioni guardano con favore alle mosse dei due grandi vecchi del capitalismo italiano in ottica di accelerazione sulla crescita dimensione (e del titolo) a Trieste, dovrebbe venir colmata e superata ai nastri di partenza prima del molto probabile scontro assembleare del prossimo aprile attraverso ulteriori acquisti di Delfin e di Caltagirone. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora la distanza fra la quota di, il primo azionista delle Assicurazionie fronte a cui si oppone ilCaltagirone-Del-Fondazione Crt è solo di uno 0,4%, quota che sale al 2,1% se si considera anche lo storico alleato di Piazzetta Cuccia ovvero il gruppo De Agostini controllato dalle famiglie Boroli e Drago. Si tratta comunque solo di un’incollatura, che al netto dei Benetton che secondo indiscrezioni guardano con favore alle mosse dei due grandi vecchi del capitalismo italiano in ottica di accelerazione sulla crescita dimensione (e del titolo) a Trieste, dovrebbe venir colmata e superata ai nastri di partenza prima del molto probabile scontro assembleare del prossimo aprile attraverso ulteriori acquisti di Delfin e di Caltagirone. Segui su affaritaliani.it

