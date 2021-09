Cib | Biogas sarà centrale nella transizione | ma servono risposte

(Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il biometano, ilfatto bene, è Fit for 55". Per questo "saremo centrali in questa" ma "abbiamo bisogno diconcrete per permettere alle aziende di scaricare a terra gli ...

Lo afferma Piero Gattoni, presidente Cib, il Consorzio italiano biogas che organizza la sesta edizione di Biogas Italy, evento di riferimento per il settore del biogas e biometano agricolo in Italia.