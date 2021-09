Tesla - Usa, nuove critiche al Full Self Driving: "Irresponsabile il lancio della Beta" (Di martedì 21 settembre 2021) I sistemi per la guida autonoma della Tesla sono sempre più al centro delle attenzioni delle autorità statunitensi. In particolare, il National Transportation Safety Board (Ntsb) ha messo nel mirino l'aggiornamento Beta del Full Self Driving, la versione più completa del software per la guida automatizzata in dote alle elettriche californiane. Le nuove funzioni saranno messe a disposizioni, almeno inizialmente, solo a una cerchia ristretta di clienti coinvolti in un programma specifico, ma sono già oggetto di critiche da parte dell'agenzia governativa: il presidente Jennifer Homendy, in un'intervista al Wall Street Journal, ha definito l'approccio della Tesla "fuorviante e Irresponsabile e ha invitato ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 settembre 2021) I sistemi per la guida autonomasono sempre più al centro delle attenzioni delle autorità statunitensi. In particolare, il National Transportation Safety Board (Ntsb) ha messo nel mirino l'aggiornamentodel, la versione più completa del software per la guida automatizzata in dote alle elettriche californiane. Lefunzioni saranno messe a disposizioni, almeno inizialmente, solo a una cerchia ristretta di clienti coinvolti in un programma specifico, ma sono già oggetto dida parte dell'agenzia governativa: il presidente Jennifer Homendy, in un'intervista al Wall Street Journal, ha definito l'approccio"fuorviante ee ha invitato ...

