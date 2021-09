Roma | i cinghiali passeggiano indisturbati per la città

Advertising

alessioviola : ++Roma, cinghiali rifiutano confronto++ - matteosalvinimi : Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Que… - myrtamerlino : Da museo a cielo aperto a safari è un attimo... ?????????????? #Roma #cinghiali - AA31192Patriota : RT @tempoweb: I cinghiali a passeggio trovano traffico... È sempre più Raggi-zoo VIDEO #roma #cinghiali #21settembre #video #iltempoquotidi… - Damianodanny1 : ZOO CAPITALE ROMA GRUPPO DI CINGHIALI INVADE VIA TRIONFALE IN PIENO GIORNO: PANICO E RABBIA TRA I RESIDENTI VITTOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cinghiali

... ", cinghiale filma un signore vicino al cassonetto". Eppure stavolta abbiamo superato i limiti. Con la centralità del dibattito occupata dai, per cui la Raggi incolpa la regione per l'...La denuncia è di Carlo Calenda, candidato sindaco di, che pubblica il video sul suo profilo Facebook chiamando in causa Virginia Raggi e Nicola Zingaretti: 'Non pensate sa il momento di affrontare la situazione?'Sono le ore 17.00 circa e siamo a Roma Nord in un trafficato pomeriggio di settembre. In via Trionfale all'altezza di Via Cortina D'Ampezzo passeggia tranquillamente tra macchine e ...Allarme cinghiali a Roma. Dopo il video, diventato virale messo nelle chat delle scuole delle mamme di Roma Nord, in cui una numerosa famiglia di cinghiali passeggia tranqullamente tra ...