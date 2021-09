Nintendo Switch: stanno per arrivare i Saldi Blockbuster con sconti fino al 75%! (Di martedì 21 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa Nintendo annuncia l'arrivo dei Saldi Blockbuster, una selezione di titoli per Nintendo Switch che saranno scontati fino al 75%. Durante i Saldi Blockbuster, i giocatori possono trovare alcuni dei titoli più apprezzati per Nintendo Switch, in forte sconto. I Saldi sul Nintendo eShop iniziano giovedì 23 settembre alle 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59. I giocatori possono viaggiare in tutto il mondo con il fidato amico di Mario, Cappy, in Super Mario Odyssey (33% di sconto), e intraprendere un'avventura con Link per fuggire da una strana isola in The Legend of Zelda: Link's Awakening (33%). Dalle colorate battaglie di Splatoon 2 (33%), alla ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampaannuncia l'arrivo dei, una selezione di titoli perche saranno scontatial 75%. Durante i, i giocatori possono trovare alcuni dei titoli più apprezzati per, in forte sconto. IsuleShop iniziano giovedì 23 settembre alle 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59. I giocatori possono viaggiare in tutto il mondo con il fidato amico di Mario, Cappy, in Super Mario Odyssey (33% di sconto), e intraprendere un'avventura con Link per fuggire da una strana isola in The Legend of Zelda: Link's Awakening (33%). Dalle colorate battaglie di Splatoon 2 (33%), alla ...

