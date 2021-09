Mondiali ciclismo 2021 | mixed relay | percorso | favoriti e orari tv

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo l'oro nella cronometro individuale, Filippo Ganna torna in gara aidinella staffetta mista in programma domani. Tre donne e tre uomini su undi 44 chilometri, che ...

Dopo l'oro nella cronometro individuale, Filippo Ganna torna in gara aidinella staffetta mista in programma domani. Tre donne e tre uomini su un percorso di 44 chilometri, che ricalca un po' quello della crono maschile, con l'Italia che si gioca chance ...Delusione per il Belgio che si aspettava tanto da questa gara: consolazione per Alec Segaert , bronzo, a 29' dalla vetta, mentre Cian Uijtdebroeks è addirittura sesto, preceduto dal danese Carl - ...Una prova senza un favorito netto alla vigilia, ma che si è dimostrata davvero ricca di sorprese. Salta il banco nella cronometro individuale dedicata agli uomini junior per quanto riguarda i Mondiali ...Filippo Ganna torna in gara nella staffetta mista, tre donne e tre uomini a caccia dell'oro: occhio alla forte Olanda ...