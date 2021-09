Moda | la mezze stagioni esistono eccome!

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 settembre 2021) Mezza stagione: ovvero quell’anta del nostro armadio che in questo periodo si popola di capi a contrasto. Questa volta parliamo di veri e proprio opposti che, magicamente, si ritrovano tutti negli stessi spazi. I bikini insieme ai piumini (modello ultralight), l’abito di lino e il maglione di lana, i sandali e i boots con la suola carrarmato. Combo incredibili che prendono vita in un intervallo indefinito di spazio-tempo che inizia a metà settembre (e non ha una data precisa di termine, se non quella che imporrà il meteo).