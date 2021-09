LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Wang ancora in testa, fra poco partono i migliori. (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Al momento, oltre quello di Pickering, non ci sono dei rilevamenti cronometrici degni di nota. 16.09 Arriva il canadese Dylan Bibic, decimo in 27’06” e avanti al nostro Bessega. 16.06 Arriva il tempo di Finlay Pickering ai 12 chilometri: il britannico è sesto in 15’09”, ma è rimasto attardato da una scivolata. 16.05 Con il quinto tempo di Jan Christen (26’22”) il nostro Tommaso Bessega esce dalla top 10. 16.04 Il tempo di Gustav Wang sembra potergli garantire un ottimo piazzamento. Ma fra poco toccherà ai migliori… 16.02 Ricordiamo che Samuele Bonetto prenderà il via alle 16.31 e 30 secondi. 15.59 Intanto parte il moldavo Harasim: mancano ancora 25 corridori. 15.56 Al momento nessuno pare riuscire anche ad avvicinarsi al tempo del danese ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Al momento, oltre quello di Pickering, non ci sono dei rilevamenti cronometrici degni di nota. 16.09 Arriva il canadese Dylan Bibic, decimo in 27’06” e avanti al nostro Bessega. 16.06 Arriva il tempo di Finlay Pickering ai 12 chilometri: il britannico è sesto in 15’09”, ma è rimasto attardato da una scivolata. 16.05 Con il quinto tempo di Jan Christen (26’22”) il nostro Tommaso Bessega esce dalla top 10. 16.04 Il tempo di Gustavsembra potergli garantire un ottimo piazzamento. Ma fratoccherà ai… 16.02 Ricordiamo che Samuele Bonetto prenderà il via alle 16.31 e 30 secondi. 15.59 Intanto parte il moldavo Harasim: mancano25 corridori. 15.56 Al momento nessuno pare riuscire anche ad avvicinarsi al tempo del danese ...

