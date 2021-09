L'Aukus fa "péter un plomb" alla Francia (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di richiamare i suoi ambasciatori a Washington e Canberra per protestare contro il lancio della partnership Aukus tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha portato il governo australiano a cancellare un contratto da 36 miliardi di euro per la fornitura di sommergibili francesi. Il fine settimana e l'offerta del presidente americano, Joe Biden, di parlare al telefono con Macron della questione non hanno calmato l'establishment di politica estera francese. I francesi usano l'espressione "péter un plomb" per dire che qualcuno ha dato fuori di testa: il sovraccarico di nervosismo sull'Aukus ha fatto saltare i fusibili abituali dei diplomatici francesi. “C'è stata una menzogna, c'è stata duplicità, c'è stata una rottura di fiducia, c'è stato disprezzo”, ha detto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di richiamare i suoi ambasciatori a Washington e Canberra per protestare contro il lancio della partnershiptra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha portato il governo australiano a cancellare un contratto da 36 miliardi di euro per la fornitura di sommergibili francesi. Il fine settimana e l'offerta del presidente americano, Joe Biden, di parlare al telefono con Macron della questione non hanno calmato l'establishment di politica estera francese. I francesi usano l'espressione "un" per dire che qualcuno ha dato fuori di testa: il sovraccarico di nervosismo sull'ha fatto saltare i fusibili abituali dei diplomatici francesi. “C'è stata una menzogna, c'è stata duplicità, c'è stata una rottura di fiducia, c'è stato disprezzo”, ha detto ...

Scar66867548 : @CharmesBukowski @Peter_Italy Chiedi ai francesi cosa pensano dell'Aukus - Peter_Italy : RT @LucaMainoldi: NZ (e Canada?) esclusa da AUKUS per sua posizione sul nucleare. 3Eyes nucleo duro dei 5EYes? (ciao core su allargamento a… - Peter_Italy : RT @LucaMainoldi: E anche Trudeau sotto tiro per esclusione del Canada. Allacciate le cinture e godetevi lo spettacolo. Altroché fine della… - Peter_Italy : RT @LucaMainoldi: Finora mi sembra che #AUKUS più che contrastare la Cina ha diviso l''Occidente': USA, UK e Australia da un lato e Francia… - SinoSpectator : Peter Dutton labels China ‘immature’ over AUKUS criticism -

Ultime Notizie dalla rete : Aukus péter Si va negli Usa con il green pass La nuova partnership tra Usa, Regno Unito e Australia (Aukus) sarà discussa dai ministri degli Esteri dell'Ue in una riunione informale presieduta dall'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ai ...

Aukus, Ue: vertice dei ministri Esteri +++++ Il vertice è stato convocato per discutere le implicazioni dell'alleanza Aukus. Lo dichiara, in conferenza stampa, il portavoce della Commissione europea, per gli affari Esteri, Peter Steno.

La nuova partnership tra Usa, Regno Unito e Australia (Aukus) sarà discussa dai ministri degli Esteri dell'Ue in una riunione informale presieduta dall'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ai ...

Il vertice è stato convocato per discutere le implicazioni dell'alleanza Aukus. Lo dichiara, in conferenza stampa, il portavoce della Commissione europea, per gli affari Esteri, Peter Steno.