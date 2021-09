Green pass e canna libera | ci vogliono rinchiusi e storditi

(Di martedì 21 settembre 2021) A questo punto il giornalista coscienzioso non si interroga più sul se ma sul quando o meglio sull’usque tandem. Il, quest’arma di ricatto palese, è allargato come si temeva a qualsiasi attività umana e siccome ilè funzione del vaccino, allora si capisce bene la prospettiva di una storia infinita. Marciamo verso l’80% di copertura ma già dicono che non basterà il 90 e forse neppure il 100%, obiettivo peraltro irraggiungibile. Smaltite, chi meglio chi con molti danni, la prima e la seconda dose, ora spingono sulla terza ma già si parla della quarta, la quinta e c’è chi ipotizza somministrazioni cicliche, vita natural durante. Il lasciaare per controllarci Stando così le cose, ilche impone il vaccino non finirà mai, diventerà sempre ...

Convocata dal preside mentre era in aula ha sospeso la lezione e, poco dopo, ha lasciato la scuola. Una storia paradossale con protagonista una professoressa a cui era scaduto il. È accaduto in un istituto superiore di Riccione. A raccontare l'episodio la stessa docente di sostegno che - invitata a uscire - ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata ...Il casus belli è diventato l'estensione delall'ambito lavorativo, sotto però cova, più in generale, il sostegno al governo Draghi. Francesca Donato , europarlamentare no vax tra le più ...In mezzo a tutti i discorsi e gli infiammati dibattiti tra no-vax, pro-vax, green pass e obblighi vaccinali, è arrivato il parere dell’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) sulla “somministrazione di ...| Read More | Punto Informatico The post Il Green Pass con vaccino dura un anno: ufficiale appeared first on Punto Informatico. Ora è ufficiale: la durata della validità del Green Pass ottenuto comple ...