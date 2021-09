Gladiatori, crociati e Dolce Vita, la Roma di Michetti è tutta una festa (Di martedì 21 settembre 2021) Non solo soluzioni per una città più pulita con meno traffico e più vivibile. Il programma di Enrico Michetti, dettagliato e arrivato a 15 giorni dal primo turno, si prefigge di fare di Roma la Città della Bellezza e ha l’ambizione di proporre una miriade di idee ed iniziative tutte improntate a quella tradizione Romana a cui candidato di centrodestra è devoto. E così si va dall’esaltazione del Buon Romano con una card che premia i cittadini virtuosi alla salvaguardia dell’italiano anche nelle insegne dei negozi, dalle scene rievocative davanti ai monumenti (gli immancabili Gladiatori al Colosseo) ad una movida stile anni ’50 col glamour della Dolce Vita. La cultura naturalmente diventa terreno d’elezione nella visione di Michetti per recuperare le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Non solo soluzioni per una città più pulita con meno traffico e più vivibile. Il programma di Enrico, dettagliato e arrivato a 15 giorni dal primo turno, si prefigge di fare dila Città della Bellezza e ha l’ambizione di proporre una miriade di idee ed iniziative tutte improntate a quella tradizionena a cui candidato di centrodestra è devoto. E così si va dall’esaltazione del Buonno con una card che premia i cittadini virtuosi alla salvaguardia dell’italiano anche nelle insegne dei negozi, dalle scene rievocative davanti ai monumenti (gli immancabilial Colosseo) ad una movida stile anni ’50 col glamour della. La cultura naturalmente diventa terreno d’elezione nella visione diper recuperare le ...

