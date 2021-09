Federica Pellegrini Matteo Giunta è la persona migliore che conosco con lui diventerò mamma

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 21 settembre 2021)non perde occasione per raccontare tutto il suo amore per il fidanzato-allenatore. Loro che sono rimasti nascosti per anni, ora che lei ha dato l’addio al nuoto, non hanno più paura di mostrarsi. tanto meno di confessare apertamente i loro sentimenti. Al punto che la campionessa sostiene addirittura di voler diventare