Eric Clapton contro il green pass si esibisce in una venue in cui è richiesta la prova del vaccino

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) Della posizione diilsi è scritto e detto tanto. Lo stesso Slowhand, del resto, aveva inviato una lettera su Telegram a Robin Monotti Graziadei, architetto e suo amico, in cui raccontava le reazioni avverse alAstraZeneca dopo la seconda dose ricevuta. “Eppure la propaganda diceva che era sicuro per tutti”, scriveva l’ex Cream nel suo messaggio manifestando, nonostante tutto, la sua volontà di seguire una “ribellioneiva”. In pratica: ribellarsi ma sottostare alle misure di emergenza. Ancora, durante l’estate Slowhand aveva comunicato il suo rifiuto di esibirsi in location in cui verrà richiesto ilvaccinale per i concerti del 2022. Per queste sue affermazioni...