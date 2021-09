È stato arrestato il no-vax candidato sindaco di Trieste che fa a botte all'ufficio postale (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - Il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi (Movimento 3V) è stato arrestato dai Carabinieri per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo essere stato coinvolto in disordini davanti all'ufficio postale di San Giovanni, un popoloso rione della città, dove erano stati segnalati problemi tra gli addetti all'ufficio e due utenti che rifiutavano di indossare correttamente la mascherina all'interno dei locali. I carabinieri avevano trovato Rossi che dava sostegno a due persone che rifiutavano di rispettare le norme anti Covid. Alla richiesta dei militari di esibire un documento il candidato sindaco alle prossime comunali si era rifiutato di consegnarlo e ha opposto una ferma ... Leggi su agi (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - IldiUgo Rossi (Movimento 3V) èarredai Carabinieri per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo esserecoinvolto in disordini davanti all'di San Giovanni, un popoloso rione della città, dove erano stati segnalati problemi tra gli addetti all'e due utenti che rifiutavano di indossare correttamente la mascherina all'interno dei locali. I carabinieri avevano trovato Rossi che dava sostegno a due persone che rifiutavano di rispettare le norme anti Covid. Alla richiesta dei militari di esibire un documento ilalle prossime comunali si era rifiutato di consegnarlo e ha opposto una ferma ...

