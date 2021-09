Crac Evergrande | sarà la Lehman cinese?  Le mosse di Pechino e il rischio contagio

(Di martedì 21 settembre 2021) Il default sempre più vicino della società di immobili spaventa i mercati anche in Occidente: per alcuni potrebbe essere il primo segnale di stop ai rialzi (in attesa delle decisioni della Fed mercoledì). Ma per S&P’s la crisi nonsistemica enon interverrà. Ecco perché

Advertising

paoloangeloRF : Crac Evergrande, la Lehman cinese spaventa i mercati - vickybella2 : RT @guerreraf72: La crisi del colosso immobiliare cinese #Evergrande non e' la 'nuova Lehman Brothers' ma fara' sicuramente male a mercati,… - guerreraf72 : La crisi del colosso immobiliare cinese #Evergrande non e' la 'nuova Lehman Brothers' ma fara' sicuramente male a m… - momasaniello : RT @momasaniello: 'Virus' Evergrande pronto a esplodere. Il gruppo orientale sull'orlo del crac - ?? - momasaniello : 'Virus' Evergrande pronto a esplodere. Il gruppo orientale sull'orlo del crac - ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crac Evergrande

... come insegnano i vari casi di banche fallite, come ad esempio ildella banche venete. E come nel caso della Popolare di Vicenza e simili, anche nella vicendagli espedienti per ...Anche gli istituti di credito cinesi rischiano di sentire le conseguenze di questo, per le stesse ragioni degli hedge fund. La FED lascia i mercati con il fiato sospesoè stata ..."La Cina di Xi Jinping non è l'America di George Bush e Barack Obama". Così Francesco Guerrera su La Stampa spiega perché un crac di Evergrande, il colosso immobiliare cinese, ...Ancora cali per il mercato delle criptovalute, anche in giornata odierna. Ecco cosa sta succedendo oggi 21 Settembre.