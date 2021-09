Ciclismo | startlist Mixed Relay Mondiali 2021 | orari di partenza | pettorali | tv Ganna e l’Italia sognano l’oro

(Di martedì 21 settembre 2021) Tornano in strada i Campioni d’Europa della staffetta mista. Domani in scena aidiin terra belga lala cronometro a squadre, nella quale i vari Paesi schiereranno tre uomini e tre donne che percorreranno 22,2 chilometri ciascuno per un totale di 44,5 chilometri.schiera un sestetto fenomenale, capace di aggiudicarsi il titolo continentale due settimane fa a Trento (un solo cambio tra gli uomini): a guidarlo ovviamente Filippo, a caccia del secondo oro. Andiamo a scoprire nel dettaglio glidi, ied il programma. PROGRAMMAMercoledì 22 settembre Ore ...

infoitsport : Ciclismo, Mondiali 2021 oggi: orari, tv, startlist, italiani in gara 20 settembre - martina_lo_re : #Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021, startlist cronometro: quando parte Ganna? - Eurosport IT - infoitsport : Ciclismo, Mondiali 2021: startlist cronometro maschile, a che ora parte Ganna - infoitsport : Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021, startlist cronometro: quando parte Ganna? - infoitsport : Startlist cronometro Mondiali ciclismo 2021: pettorali di partenza, orari, tv, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo startlist

OA Sport

Lae gli orari di partenza della gara time trial mixed relay di 44.50 chilometri da Knokke - Heist a Bruges valevole per i Mondiali di Fiandre 2021 disu strada. L'Italia si affida a ......48:00 4 AHTOSALO Anniina 27 AUG 2003FIN 11:49:30 3 UIJEN Elise 23 JUN 2003NED 11:51:00 2 NIEDERMAIER Antonia 20 FEB 2003GER 11:52:30 1 IVANCHENKO Alena 16 NOV 2003RCF LAE GLI ORARI DI ...Tornano in strada i Campioni d'Europa della staffetta mista. Domani in scena ai Mondiali di ciclismo in terra belga la Mixed Relay la cronometro a squadre, nella quale i vari Paesi schiereranno tre uo ...La startlist e gli orari di partenza della gara time trial mixed relay di 44.50 chilometri da Knokke-Heist a Bruges valevole per i Mondiali di Fiandre 2021 di ciclismo su strada. L’Italia si affida a ...