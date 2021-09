Al via la nuova serie: “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di martedì 21 settembre 2021) Al via “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno, da mercoledì 22 settembre, in prima serata su Canale 5 La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, famosa étoile internazionale che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021) Al via “dei” con, da mercoledì 22 settembre, in prima serata su Canale 5 La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Laè prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista dellanel ruolo di Emma Conti, famosa étoile internazionale che ...

