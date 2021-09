Zoff | «Ricevo molte più lettere con foto da firmare ora di quando giocavo | da tutte le parti del mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sul Corriere della Sera un’intervista a Dino. Sul web ha destato molta meraviglia unache lo ritrae che balla in discoteca, veste insolita per uno come lui, dipinto sempre con grande sobrietà. «Festeggiavamo uno scudetto e non mi tiravo certo indietro. Ma si andava a ballare solo dopo una vittoria del campionato.c’è da festeggiare qualcosa di importante si festeggia, quel che conta è non farlo sempre, altrimenti perde di significato».è considerato un burbero. «Mi avete dipinto spesso come uno che non parlava affatto: non era così». Ricorda l’esperienza a Napoli, dove ha giocato per cinque anni: «Io sono stato bene dappertutto, ma il divertimento di una vittoria del campionato l’ho provato solo a Torino. Però con il Napoli sono andato in Nazionale e sono diventato campione d’Europa, gli ...