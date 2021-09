Covid e Green pass - Auto, trasporti, mascherine: ecco cosa bisogna sapere (Di lunedì 20 settembre 2021) All'indomani dell'approvazione, da parte del governo, del decreto legge che estende, a partire dal 15 ottobre, l'obbligo del cosiddetto Green pass, la certificazione verde Covid-19, ai luoghi di lavoro pubblici e privati, è utile riepilogare le norme, attualmente in vigore, che disciplinano l'uso dei mezzi di trasporto, privati e pubblici: da quelle generali sull'uso della mascherina e quelle specifiche sugli spostamenti delle persone e sull'uso dei mezzi pubblici e privati. ecco, nel dettaglio, tutto quello che è necessario e utile sapere. USO DELL'Auto PRIVATA Conviventi, familiari, congiunti- La deroga alla norma sul distanziamento prevista per persone che vivono nella stessa abitazione, per i congiunti e per le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, consente il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 settembre 2021) All'indomani dell'approvazione, da parte del governo, del decreto legge che estende, a partire dal 15 ottobre, l'obbligo del cosiddetto, la certificazione verde-19, ai luoghi di lavoro pubblici e privati, è utile riepilogare le norme, attualmente in vigore, che disciplinano l'uso dei mezzi di trasporto, privati e pubblici: da quelle generali sull'uso della mascherina e quelle specifiche sugli spostamenti delle persone e sull'uso dei mezzi pubblici e privati., nel dettaglio, tutto quello che è necessario e utile. USO DELL'PRIVATA Conviventi, familiari, congiunti- La deroga alla norma sul distanziamento prevista per persone che vivono nella stessa abitazione, per i congiunti e per le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, consente il ...

