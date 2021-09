Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione è cruciale” (Di lunedì 20 settembre 2021) L’emergenza Climatica è di “uguale entità” a quella pandemica. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, torna a parlare di Clima e transizione energetica, ribadendo che “l’Italia farà la sua parte”. Nel suo intervento al Climate Moment in corso a New York, il premier assicura che il governo è pronto “ad annunciare un nuovo impegno economico per il Clima nelle prossime settimane”. Per Draghi è necessario accelerare sullo stop al carbone e fissare il prezzo del carbonio “può essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde“. Il premier ribadisce anche che “bisogna fare di più” perché “le Politiche attuali sono insufficienti” per arrivare “ad azzerare le emissioni nette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) L’emergenzatica è di “uguale entità” a quella pandemica. Il presidente del Consiglio, Mario, torna a parlare dienergetica, ribadendo che “l’Italia farà la sua parte”. Nel suo intervento alte Moment in corso a New York, il premier assicura che il governo è pronto “ad annunciare un nuovo impegno economico per ilnelle prossime settimane”. Perè necessario accelerare sullo stop al carbone e fissare il prezzo del carbonio “può essere uno degli strumenti per accelerare laverde“. Il premier ribadisce anche che “bisogna fare di più” perché “le” per arrivare “ad azzerare le emissioni nette ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - giuliainnocenzi : Draghi ha detto che sul clima “serve una transizione radicale per evitare la catastrofe”. Potrebbe prendere spunto… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione è c… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione è c… -