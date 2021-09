Al via i lavori di restauro al Ponte delle Catene (Di lunedì 20 settembre 2021) di giuseppe bini Inizieranno in questi giorni i lavori di restauro del Ponte delle Catene a Fornoli: un'opera fortemente sentita dalla popolazione e che era in programma ormai da alcuni anni. "... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 20 settembre 2021) di giuseppe bini Inizieranno in questi giorni ididela Fornoli: un'opera fortemente sentita dalla popolazione e che era in programma ormai da alcuni anni. "...

Ultime Notizie dalla rete : via lavori Al via i lavori di restauro al Ponte delle Catene "Finalmente nei prossimi giorni ci sarà l'avvio dei lavori - recita una nota del comune - che consisteranno principalmente nella sostituzione del tavolato deteriorato". Il comune di Bagni di Lucca ha ...

Altro cantiere accanto al Castello "A lavori realizzati, inoltre, avremo anche il collegamento con via Borgo dei Leoni, dove interventi sono in fase di completamento', spiega l'assessore. Per non bloccare la circolazione il cantiere ...

Lavori in via Santa Monaca: strada chiusa Nove da Firenze Micam 2021, il ministro: Marche, miglioreremo le infrastrutture Ma è indispensabile ' fare squadra', come stiamo facendo, tra istituzioni per supportare le aziende durante questa delicata e importante fase congiunturale'. Andrea Prete, presidente nazionale di Unio ...

Cerveteri, domenica inaugurazione del primo asilo nido comunale della storia della città Sarà operativo da martedì 28 settembre il primo Asilo Nido comunale di Cerveteri. Domenica 26 settembre alle ore 16:30 il taglio del nastro della struttura, che sarà intitolata al fondatore di Emergen ...

