Napoli | di Insigne la maglia più venduta E ora i tifosi chiedono il rinnovo

(Di domenica 19 settembre 2021) Lorenzoresta l’idolo deidel, che ora neila gran voce: le ultime Come riportato da Il Mattino, l’amore deidelverso Lorenzoè rimasto immutato. Ladel capitano è risultata essere la piùdagli store ufficiali del club azzurro, che hanno fatto partire le vendite solamente in queste ore. E ora la richiesta verso la società è chiara: ildi(in scadenza a giugno ndr.) va firmato il prima ...

Advertising

sscnapoli : ?? @Lor_Insigne ha giocato ieri la sua 400ª partita con la maglia del Napoli in tutte le competizioni, diventando co… - CalcioNews24 : #Napoli, i tifosi e il loro amore per #Insigne ?? - Paroladeltifoso : Napoli, la città è con Insigne: l’incredibile dato - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Insigne, è sua la maglia più venduta: Il Mattino – Insigne… - leone1995201925 : RT @pasquale_caos: @Napoli_Report @FrModugno Insigne ha detto ‘push’? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Lorenzoresta l'idolo dei tifosi del, che ora ne chiedono il rinnovo a gran voce: le ultime Come riportato da Il Mattino, l'amore dei tifosi delverso Lorenzoè rimasto immutato. La maglia del capitano è risultata essere la più venduta dagli store ufficiali del club azzurro, che hanno fatto partire ...VITTORIE: 9 (20,93%) " ultima il 2 - 1 del 10 gennaio 2021 con i gol di(N) su rigore, Lasagna (U), Bakayoko (N). GOL UDINESE: 62 (media 1,44 a partita); GOL: 50 (media 1,16 ...Luciano Spalletti, mister del Napoli, si è spesso lasciato andare a grandi lodi nei confronti del suo calciatore più rappresentativo, Kalidou Koulibaly.È ufficialmente partita la vendita delle nuove maglie del Napoli, negli store autorizzati e in quelli digitali. La più venduta, in queste prime ore, è ...