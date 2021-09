Napoli, c’è attesa per il ‘miracolo’ di San Gennaro (Di domenica 19 settembre 2021) attesa a Napoli per il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel giorno della festività del Santo patrono della città. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid-19, la capienza all’interno del Duomo è limitata. Quest’anno si è deciso per i soli posti a sedere, circa 450, mentre sul sagrato all’esterno sono state collocate circa 200 sedie. E’ la prima festa di San Gennaro per l’arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia, che ha fatto ingresso nella Diocesi partenopea lo scorso febbraio. Lo scorso 1° maggio (il sabato che precede la prima domenica di maggio ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 settembre 2021)per il “miracolo” della liquefazione del sangue di San, nel giorno della festività del Santo patrono della città. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid-19, la capienza all’interno del Duomo è limitata. Quest’anno si è deciso per i soli posti a sedere, circa 450, mentre sul sagrato all’esterno sono state collocate circa 200 sedie. E’ la prima festa di Sanper l’arcivescovo dimonsignor Domenico Battaglia, che ha fatto ingresso nella Diocesi partenopea lo scorso febbraio. Lo scorso 1° maggio (il sabato che precede la prima domenica di maggio ...

Advertising

ciropellegrino : #SanGennaro c'è. Miracolo. #Napoli - forumJuventus : Chiellini post Napoli: 'Meritavamo di più, per le condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una buona prestazione. C'… - ZZiliani : A #Napoli la #Juventus era in difficoltà d’organico, ma qualcuno dovrebbe almeno spiegare perchè panchina c’erano i… - vincenzocacac12 : - otellina : RT @ciropellegrino: #SanGennaro c'è. Miracolo. #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli c’è De Laurentiis: "Lavoro per un campionato europeo da 10 miliardi di euro" Corriere dello Sport