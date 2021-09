Mara Venier e il dramma della paresi facciale: “Le parole che non riesco più a pronunciare” (Di domenica 19 settembre 2021) Mara Venier svela che non può pronunciare certi vocaboli Giorni fa Mara Venier ha fatto sapere che quella di quest’anno sarà la sua ultima Domenica In. Ricordiamo che lo storico format di Rai Uno tornerà in onda domenica 19 settembre. “Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronunciare alcune parole. Potrei L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 19 settembre 2021)svela che non puòcerti vocaboli Giorni faha fatto sapere che quella di quest’anno sarà la sua ultima Domenica In. Ricordiamo che lo storico format di Rai Uno tornerà in onda domenica 19 settembre. “Per via di una lesione a un nervo, nonalcune. Potrei L'articolo proviene da KontroKultura.

