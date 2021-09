Juventus | Danilo | «Siamo poco cattivi Scudetto? Non mi frega delle altre squadre»

Advertising

internewsit : Danilo: «La Juventus guarda ancora la vetta dell'Inter? Non me ne frega niente!» - - MondoBN : POST PARTITA, Danilo: “D’accordo con Allegri, molto con - afamoccccc : RT @cadiamofelici: la juventus fc 21/22 é di paulo dybala, juan cuadrado, alvaro morata, danilo luiz, chicco chiesa e manuel locatelli - xjuventus : I miei voti di Juventus-Milan 1-1 #Szczecin 6 #Danilo 6 #Bonucci 6 #Chiellini 6.5 #AlexSandro 6.5 #Cuadrado 7… - artvworld : RT @cadiamofelici: la juventus fc 21/22 é di paulo dybala, juan cuadrado, alvaro morata, danilo luiz, chicco chiesa e manuel locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Danilo

, terzino della, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Milan: le sue dichiarazioni, terzino della, ha parlato al termine del match pareggiato contro il ...Così in campo:(4 - 4 - 2): Szczesny;, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri. Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Tomori, ...Il terzino bianconero Danielo è stato intervistato da DAZN al termine di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni: Cosa manca alla Juve? “Sono d’accordo col Mister, ...Occasione sprecata per la Juventus che ha pareggiato all'ultimo minuto con il Milan per 1-1. I diavoli sono ora primi a pari merito con l'Inter.