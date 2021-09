Come è andata la prima missione spaziale di astronauti non professionisti (Di domenica 19 settembre 2021) Hayley Arceneaux lascia la capsula Resilience (screenshot dalla diretta SpaceX)Dopo tre giorni in orbita, l’equipaggio di Inspiration4 è tornato sulla Terra. Stamattina, domenica 19 settembre, in Italia otto minuti dopo l’una, la capsula Resilience di SpaceX si è tuffata nell’Oceano Atlantico, al largo della Florida. Lo splashdown ha concluso la prima missione orbitale della storia effettuata da astronauti non professionisti. Il recupero, Come l’intera missione, è stato puntuale e non ha fatto registrare alcun problema. Come programmato, i quattro protagonisti della ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 settembre 2021) Hayley Arceneaux lascia la capsula Resilience (screenshot dalla diretta SpaceX)Dopo tre giorni in orbita, l’equipaggio di Inspiration4 è tornato sulla Terra. Stamattina, domenica 19 settembre, in Italia otto minuti dopo l’una, la capsula Resilience di SpaceX si è tuffata nell’Oceano Atlantico, al largo della Florida. Lo splashdown ha concluso laorbitale della storia effettuata danon. Il recupero,l’intera, è stato puntuale e non ha fatto registrare alcun problema.programmato, i quattro protagonisti della ...

borghi_claudio : Ah, ovviamente scordatevi che io rifaccia la battaglia dell'altra volta in Parlamento. Ci ho provato una volta, è a… - borghi_claudio : Vedo giustamente dello sconforto per come stanno andando le cose per il #greenpass ma purtroppo vi avevo già detto… - borghi_claudio : Dato che ancora qualcuno mi chiede perchè avevo votato a favore pur facendomi RIBREZZO il green pass ricordo che av… - Be_ll_atrice : RT @principessamapi: - Come è andata l'estate? - Ah perché c'è stata l'estate? - Rokshan74094297 : RT @svnsflower: #sexeducation appena ho visto come stavano ponendo le interazioni tra eric e il tipo al matrimonio ho capito come sarebbe a… -