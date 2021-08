Auto elettriche - Diess: "Gli scenari negativi sono esagerati, limpatto sull'occupazione sarà contenuto" (Di lunedì 9 agosto 2021) La transizione verso la mobilità elettrica comporterà una serie di ripercussioni considerevoli sull'industria Automobilistica, soprattutto sul fronte dell'impatto occupazionale. Herbert Diess, tuttavia, pensa che "gli scenari negativi che a volte vengono disegnati siano esagerati". In un'intervista all'agenzia tedesca Dpa, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha infatti cercato di smontare le preoccupazioni sollevate da politici e sindacalisti sulle conseguenze alle quali andrà incontro il settore Automobilistico: un dibattito aperto, nel quale ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 9 agosto 2021) La transizione verso la mobilità elettrica comporterà una serie di ripercussioni considerevoli'industriamobilistica, soprattutto sul fronte dell'impatto occupazionale. Herbert, tuttavia, pensa che "gliche a volte vengono disegnati siano". In un'intervista all'agenzia tedesca Dpa, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha infatti cercato di smontare le preoccupazioni sollevate da politici e sindacalistie conseguenze alle quali andrà incontro il settoremobilistico: un dibattito aperto, nel quale ...

Advertising

quattroruote : #Auto #elettriche | L'amministratore delegato del gruppo #Volkswagen, Herbert #Diess, minimizza le fosche prevision… - doveinvestire1 : Azioni #Tesla (#TSLA) a 1.200, sogno o realtà? È questa la previsione degli analisti sulle azioni del produttore di… - SR4__SR4 : @marconofanatics @quattroruote No, servono realmente per le auto elettriche, che come sai, se leggi Quattroruote, s… - EnelGroupIT : Il futuro delle automobili è elettrico. Il Presidente Biden vuole che nel 2030 il 50% delle nuove auto vendute negl… - ForbesItalia : La storia di Wuang Chuanfu, il figlio di contadini diventato il re delle auto elettriche cinesi -