Amici 21, Lorella Cuccarini conferma il suo ruolo e fa qualche anticipazione (Di lunedì 9 agosto 2021) Amici 2021, LA Cuccarini LANCIA qualche SPOILER Si avvicina la prossima edizione di Amici e in queste ore Lorella Cuccarini ha dato qualche anticipazione ai seguaci del programma tv. Ecco cosa ha affermato. LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip, gli ex allievi di Amici varcheranno la porta rossa? QUALI COACH CI SARANNO NELLA PROSSIMA CATTEDRA? Arisa e Lorella Cuccarini sono state le insegnanti new entry della scorsa edizione. La prima, è stata una delle coach della categoria canto insieme ad Anna Pettinelli e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 agosto 2021)2021, LALANCIASPOILER Si avvicina la prossima edizione die in queste oreha datoai seguaci del programma tv. Ecco cosa ha affermato. LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip, gli ex allievi divarcheranno la porta rossa? QUALI COACH CI SARANNO NELLA PROSSIMA CATTEDRA? Arisa esono state le insegnanti new entry della scorsa edizione. La prima, è stata una delle coach della categoria canto insieme ad Anna Pettinelli e ...

Advertising

_unsaidemily : RT @amicii_news: Trattativa Arisa: la chiamano per Pechino Express, lei rifiuta per tenere il posto come proff ad #Amici21. Successivamente… - IsaeChia : #Amici21, Lorella Cuccarini prof di canto: la (perfetta) risposta a chi non la ritiene in grado - jelieberstears : RT @amicii_news: Trattativa Arisa: la chiamano per Pechino Express, lei rifiuta per tenere il posto come proff ad #Amici21. Successivamente… - zazoomblog : Amici 21 Lorella Cuccarini ci sarà e in nuovo ruolo: esplode la polemica - #Amici #Lorella #Cuccarini #nuovo - zazoomblog : Amici 2021 Lorella Cuccarini conferma il nuovo ruolo: retroscena e novità - #Amici #Lorella #Cuccarini #conferma -