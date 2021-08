Maneskin | la favola è già finita? L’indiscrezione su Damiano fa tremare i fan

Advertising

Annanass25 : Praticamente non vincevamo un cazzo, poi metti i Ferragnez, Mario Draghi e boooom, a Sanremo vincono i Maneskin che… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin favola

Inews24

Fra la qualificazione dell'Italbasket per Tokyo, la vittoria deiall'Eurovision Song ... la Gazzetta titolava " Italia, sei in finale! Spagna domata ai rigori,azzurra senza fine ". Per ...Ancora una canzone ispirata a una? Già ai tempi di Fedro e di Esopo le favole erano più ... Le piacciono i, i vincitori dell'Eurofestival? Sono bravi. Li seguo già da qualche anno. È ...Proprio nel momento in cui i Maneskin stanno vivendo la loro favola, si fa largo un'indiscrezione su Damiano che metterebbe fine a tutto.Inviato a Tokyo. E’la medaglia del record quella che Luigi Busà, primo campione olimpico dI Karate kumite, chiama «la mia biondina». La solleva, la morde, ci gioca e la mostra orgoglioso: è la 37ma di ...