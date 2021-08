Effetto domino sul calciomercato italiano: tutti i cambiamenti post Lukaku (Di domenica 8 agosto 2021) L’addio di Lukaku all’Inter ha smosso le panchine di tutta la Serie A. Se la squadra campione d’Italia è pronta a trovare più di un sostituto, c’è chi attua un piano di rivalsa sulla propria carriera. Dzeko, Zapata, Belotti questi sono i primi tre giocatori che si trovano al centro delle mosse del calciomercato italiano. Inter, Atalanta, Roma e Torino, quattro squadre pronte a trovare la mossa migliore per i propri obbiettivi della stagione che sta per aprirsi. Il bosniaco dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore, seguito dal colombiano ormai pronto a lasciare Bergamo. Ma è con Belotti che si entra nel vivo di questo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) L’addio diall’Inter ha smosso le panchine di tutta la Serie A. Se la squadra campione d’Italia è pronta a trovare più di un sostituto, c’è chi attua un piano di rivalsa sulla propria carriera. Dzeko, Zapata, Belotti questi sono i primi tre giocatori che si trovano al centro delle mosse del. Inter, Atalanta, Roma e Torino, quattro squadre pronte a trovare la mossa migliore per i propri obbiettivi della stagione che sta per aprirsi. Il bosniaco dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore, seguito dal colombiano ormai pronto a lasciare Bergamo. Ma è con Belotti che si entra nel vivo di questo ...

Advertising

iloveim1908 : Dall’Inghilterra danno un forte interessamento di Arsenal e soprattutto Tottenham per Lautaro Martinez, non ci stup… - infoitsport : Calciomercato Juventus, effetto domino: Messi blocca la cessione - mayoraltitolare : No. Poi vallo a dire ad Adidas che il suo personaggio chiave guadagna 0 e anche ad altri sponsor. Il danno d’immagi… - Gabardino73 : @Sho__96 @FBiasin Dai, che l'effetto domino sta prendendo forma alla grande. P.S. 115 mln molto, ma molto lordi. - rico6868 : @CharlyMatt Dimentichi l'effetto domino: Se c'è una struttura che collega la Sicilia al resto d'Italia, arriverà mo… -