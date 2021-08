Vaccini, dosi in vacanza: ci sono nuove date per il Cilento (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto, per rendere ancora più agevole l’accesso ai Vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale o che vorranno sottoporsi alla prima dose. L’iniziativa del Centro Mobile Vaccinale che questa settimana ha raggiunto Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano ha registrato una grande adesione dei cittadini residenti in Campania, arrivando a somministrare circa 2.000 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto, per rendere ancora più agevole l’accesso aida parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – hanno deciso di raggiungere direttamente ini propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale o che vorranno sottoporsi alla prima dose. L’iniziativa del Centro Mobile Vaccinale che questa settimana ha raggiunto Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano ha registrato una grande adesione dei cittadini residenti in Campania, arrivando a somministrare circa 2.000 ...

