Roberto Russo | unico e grande amore di Monica Vitti | tra scandalo e scalpore dell’epoca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 agosto 2021)nasce a Roma nel novembre del 1947 e inizia ad assaporare il mondo dei set come fotografo di scena, per poi intraprendere la carriera dietro la macchina da presa. Nel 1983, quando ha 36 anni, durante le riprese di Flirt, opera prima con cui vincerà un prestigiosissimo premio, inizia la relazione con l’attrice. Lei è del 1931, ha sedici anni in più e questo fa malignare molti all’epoca, ma possiede un fascino irresistibile per gli uomini e invidiato da tutte le donne. Una bellezza, uno sguardo e una voce roca, sensuale, che restano inarrivabili e che non possono non far innamorare. E ...