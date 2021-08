Dani Alves vince il 44° trofeo: l’oro olimpico esorcizza (in parte) il 7-1 con la Germania del 2014 (Di sabato 7 agosto 2021) Dani Alves si conferma il calcatore che ha vinto più trofei nella storia. Il 44° trofeo nella carriera del calciatore brasiliano non è una coppa, ma una medaglia d’oro olimpica, che lo riconcilia con la Nazionale all’età di 38 anni. Dani Alves ha la vittoria nel dna, iniziando a vincere titoli con il Bahia, col Sao Paulo in Brasile, con Siviglia e col Barcellona in Spagna e in Europa (9 tra Coppe Uefa, Supercoppe, Champions e Mondiali per Club), col Psg in Francia e con la Juventus in Italia. E ovviamente con il suo Brasile, dove aveva trionfato nella Copa America e nella Confederations ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021)si conferma il calcatore che ha vinto più trofei nella storia. Il 44°nella carriera del calciatore brasiliano non è una coppa, ma una medaglia d’oro olimpica, che lo riconcilia con la Nazionale all’età di 38 anni.ha la vittoria nel dna, iniziando are titoli con il Bahia, col Sao Paulo in Brasile, con Siviglia e col Barcellona in Spagna e in Europa (9 tra Coppe Uefa, Supercoppe, Champions e Mondiali per Club), col Psg in Francia e con la Juventus in Italia. E ovviamente con il suo Brasile, dove aveva trionfato nella Copa America e nella Confederations ...

