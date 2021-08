Come procede la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? (Di sabato 7 agosto 2021) Da quando si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello VIP, la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalindà Cannavò va a gonfie vele L’incontro nel reality di Canale 5 è stato determinante per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che da quel momento vivono un’intensa e felice storia d’amore. Archiviata la precedente relazione con cui Andrea Zenga era stato tra i protagonisti di una passata edizione di Temptation Island e fatto pace con il padre, Andrea Zenga è più innamorato che mai ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 agosto 2021) Da quando si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello VIP, la storia d’amore trae Rosalindàva a gonfie vele L’incontro nel reality di Canale 5 è stato determinante perche da quel momento vivono un’intensa e felice storia d’amore. Archiviata la precedentecon cuiera stato tra i protagonisti di una passata edizione di Temptation Island e fatto pace con il padre,è più innamorato che mai ...

Advertising

Berlioz75612488 : RT @ilruttosovrano: Dopo l'arresto del sindaco leghista, sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Foggia, nella Lega la lotta alla ma… - PunkZrry91 : @F1RS7T1M3_ bgiornissimoo, come procede - ghilardi_paolo : @sanguedalnasoo Bien, come procede il viaggio ? - pavisa1401 : RT @ilruttosovrano: Dopo l'arresto del sindaco leghista, sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Foggia, nella Lega la lotta alla ma… - Martorel9 : RT @ilruttosovrano: Dopo l'arresto del sindaco leghista, sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Foggia, nella Lega la lotta alla ma… -