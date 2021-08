Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 11:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno d’apertura parliamo ancora delle Green passo obbligatorio per il personale della scuola è stato confermato ieri sera dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri l’obbligo del certificato verde anche per gli studenti universitari la ripresa dell’anno accademico C’è poi l’accordo in cabina di regia per i trasporti su lunga percorrenza la misura spiegano fonti di governo entrerà in vigore il primo settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto il Green pass sui ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno d’apertura parliamo ancora delle Green passo obbligatorio per il personale della scuola è stato confermato ieri sera dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri l’obbligo del certificato verde anche per gli studenti universitari la ripresa dell’anno accademico C’è poi l’accordo in cabina di regia per i trasporti su lunga percorrenza la misura spiegano fonti di governo entrerà in vigore il primo settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto il Green pass sui ...

