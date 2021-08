Tassa rifiuti, Franzese: “Stangata per i B&B di Benevento, subito una class action” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi giorni Andreani Tributi sta inoltrando a tutti i B&B di Benevento una Tassa dei rifiuti modificata (Tassa che interessa tutti gli anni dal 2016 ad oggi), catalogandoli come hotel. Invero, I Comuni di tutta Italia si sono adeguati alle leggi nazionali e regionali, individuando una modalità più in linea con questo tipo di strutture. Benevento, ahimè, non avendo modificato il regolamento comunale, richiede invece tasse per migliaia di euro a un settore che solo ora incomincia a intravedere uno spiraglio di ripresa, vanificando così quel poco di lavoro degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi giorni Andreani Tributi sta inoltrando a tutti i B&B diunadeimodificata (che interessa tutti gli anni dal 2016 ad oggi), catalogandoli come hotel. Invero, I Comuni di tutta Italia si sono adeguati alle leggi nazionali e regionali, individuando una modalità più in linea con questo tipo di strutture., ahimè, non avendo modificato il regolamento comunale, richiede invece tasse per migliaia di euro a un settore che solo ora incomincia a intravedere uno spiraglio di ripresa, vanificando così quel poco di lavoro degli ...

Advertising

ottopagine : Tassa rifiuti, Franzese: 'Stangata per i B&B di Benevento' #Benevento - anteprima24 : ** Tassa #Rifiuti, Franzese: “Stangata per i B&B di ##Benevento, subito una class action” **… - NTR24 : Tassa rifiuti, Franzese: “Stangata per i b&b di Benevento, subito una class action” - Adriano40993709 : La raccolta dei rifiuti limita la mia libertà, perche in un paese LIBERO e DEMOCTRATICO devo essere OBBLIGATO a pag… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Verbania: la tassa rifiuti si paga con lo smartphone, riduzioni fino al 70% per le attività penalizzate dal Covid https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa rifiuti Riduzioni ed esenzione della Tari per i locali commerciali, l'iniziativa a Loiri Tari meno salata a Loiri. L'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo , guidata dal sindaco Francesco Lai , ha approvato il nuovo tariffario della Tari, la tassa sui rifiuti, e ha stabilito riduzioni per tutte le categorie fino alla esenzione totale dal pagamento per bar e ristoranti . Il decreto del Governo di maggio 2021 , visto il perdurare dell'...

TARI 2021, Movimento Pugliese: "Nuova stangata per le famiglie andriesi grazie all'Amministrazione Bruno" Questa volta, invero, nessuno può sentirsi esonerato da responsabilità di ordine politico - gestionale sulla decisione di questa maggioranza di aumentare la tassa rifiuti a scapito delle già ...

Tassa rifiuti, Franzese: "Stangata per i B&B di Benevento" Ottopagine Golfo Aranci, incendio in corso: interviene l'elicottero Golfo Aranci. E' in corso l'ennesimo incendio sul territorio gallurese: il Corpo Forestale sta intervenendo su un rogo divampato in agro nel comune di ...

Loiri Porto San Paolo, riduzione tariffa sui rifiuti: esenzione per bar e ristoranti Loiri Porto San Paolo. L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, guidata dal sindaco Francesco Lai, ha approvato il nuovo tariffario ...

Tari meno salata a Loiri. L'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo , guidata dal sindaco Francesco Lai , ha approvato il nuovo tariffario della Tari, lasui, e ha stabilito riduzioni per tutte le categorie fino alla esenzione totale dal pagamento per bar e ristoranti . Il decreto del Governo di maggio 2021 , visto il perdurare dell'...Questa volta, invero, nessuno può sentirsi esonerato da responsabilità di ordine politico - gestionale sulla decisione di questa maggioranza di aumentare laa scapito delle già ...Golfo Aranci. E' in corso l'ennesimo incendio sul territorio gallurese: il Corpo Forestale sta intervenendo su un rogo divampato in agro nel comune di ...Loiri Porto San Paolo. L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, guidata dal sindaco Francesco Lai, ha approvato il nuovo tariffario ...