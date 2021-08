La serie su Wednesday Addams trova il suo Gomez: chi affiancherà Jenna Ortega? (Di venerdì 6 agosto 2021) La serie su Wednesday Addams prende forma. Sarà Luis Guzmán a interpretare il capofamiglia Gomez nel progetto televisivo di Tim Burton, che prenderà vita su Netflix. Jenna Ortega vestirà i panni della protagonista, la giovane Wednesday Addams (Mercoledì nella versione italiana) nella serie ordinata dal servizio di streaming lo scorso febbraio. La serie è descritta come un mystery con elementi del soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. In ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Lasuprende forma. Sarà Luis Guzmán a interpretare il capofamiglianel progetto televisivo di Tim Burton, che prenderà vita su Netflix.vestirà i panni della protagonista, la giovane(Mercoledì nella versione italiana) nellaordinata dal servizio di streaming lo scorso febbraio. Laè descritta come un mystery con elementi del soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledìcome studentessa alla Nevermore Academy. In ...

Advertising

ciakmag : #Wednesday, #LuisGuzmán interpreterà Gomez Addams nella serie di Tim Burton ?? - OviVolp : RT @Screenweek: #Wednesday #EvaGreen sarà Morticia Addams nella serie @NetflixIT di #TimBurton ? La serie su Mercoledì de La famiglia Addam… - sempiternalpajn : RT @nodangerinsoul_: ?? EVA GREEN POTREBBE ESSERE IN TRATTATIVE CON NETFLIX PER INTERPRETARE MORTICIA ADDAMS NELLA NUOVA SERIE WEDNESDAY DI… - littlemixftlodo : RT @nodangerinsoul_: ?? EVA GREEN POTREBBE ESSERE IN TRATTATIVE CON NETFLIX PER INTERPRETARE MORTICIA ADDAMS NELLA NUOVA SERIE WEDNESDAY DI… - statodelsud : Wednesday, Eva Green sarà Morticia nella serie di Tim Burton? -