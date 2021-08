La litoranea del lago Iseo passa ad Anas: “Barriere paramassi per metterla in sicurezza” (Di venerdì 6 agosto 2021) In audizione in Commissione Ambiente alla Camera, la deputata Leyla Ciagà ha chiesto quali iniziative Anas intenda mettere in campo per la messa in sicurezza della strada 469 (litoranea occidentale del lago d’Iseo) che domenica 1 agosto è stata interessata da un distacco di materiali dalla volta della Galleria del Corno con il pronto intervento dei vigli del fuoco e dei tecnici Anas. La deputata ha sottolineato che “la strada 469 è ormai da diversi anni interessata da episodi di dissesto, soprattutto in riferimento al tratto Predore-Riva di Solto, e che quindi sono necessari interventi di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) In audizione in Commissione Ambiente alla Camera, la deputata Leyla Ciagà ha chiesto quali iniziativeintenda mettere in campo per la messa indella strada 469 (occidentale deld’) che domenica 1 agosto è stata interessata da un distacco di materiali dalla volta della Galleria del Corno con il pronto intervento dei vigli del fuoco e dei tecnici. La deputata ha sottolineato che “la strada 469 è ormai da diversi anni interessata da episodi di dissesto, soprattutto in riferimento al tratto Predore-Riva di Solto, e che quindi sono necessari interventi di ...

Advertising

marketingpmi : RT @stefania_mileto: @marketingpmi @virginiaraggi Vuoi che ti fotografo le aiuole del lungomare da canale Pescatori in poi verso la litoran… - AdriJuve64 : Serrati i controlli sulla movida gallipolina da parte del Commissariato locale. Sanzione da 400 euro per il titolar… - stefania_mileto : @marketingpmi @virginiaraggi Vuoi che ti fotografo le aiuole del lungomare da canale Pescatori in poi verso la litoranea? - jungle1970 : @LanataSilvio @laura_ceruti No...fortunatamente non ne ho bisogno, ma sono i prezzi del rimessaggio sulla litoranea… - Torrechannelit : Torre del Greco – Tragedia in Litoranea, trovata morta una donna -