Incendi in Sicilia | Pecoraro Scanio “Subito aiuti a imprese agricole”

PALERMO - Sono ancora diversi gliattivi in tutta la, anche se al momento sembrano non destare preoccupazione. A Pettineo, nel Messinese, e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, i roghi sono sotto controllo. ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Agosto 2021 PALERMO - Sono 28 gli interventi dei vigili del fuoco in atto, al momento, per contrastare gliin. Dopo l'emergenza delle scorse ore, gli uomini dei Comandi provinciali sono impegnati per roghi, piccoli focolai e operazioni di bonifica. Nel dettaglio: nove interventi ad ...PALERMO – Sono ancora diversi gli incendi attivi in tutta la Sicilia, anche se al momento sembrano non destare preoccupazione. A Pettineo, nel Messinese, e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, ...Un agricoltore è stato denunciato per procurato incendio per aver appiccato le fiamme nel suo campo e provocato il rogo che ha interessato un'area ci circa 5 ettari e messo in pericolo alcune abitazio ...