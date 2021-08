Covid | le ultime notizie di oggi Green pass | Speranza | “Va bene anche il certificato vaccinale”

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 7.230 positivi, 27 vittime, +8 terapie intensive, +100 ricoveri. Effettuati 212.2… - Corriere : Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - news_by_gatfil : ?? Ultime news - Parole chiave COVID19 #COVID19 Messi #Messi Covid19 #Covid19 Covid #Covid 2021 #2021 Vaccine… - AnCatDubh8 : RT @museobrera: Da domani sarà possibile accedere alla Pinacoteca di Brera solo con certificazione verde COVID-19 rilasciata al fine di att… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Il Sole 24 ORE

... rilasciato nelle48 ore o se si è superata l'infezione e si possiede il certificato che lo ... 'La Certificazione verde- 19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna ...Sono 7.230 i positivi ai testnelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno precedente erano stati 6.596. Le vittime, 27, sono anch'esse in aumento (erano 21). Con ...Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno diramato il consueto bollettino Covid-19. Le nuove positività sono 29, ma nessuno di questi è un atleta né alloggia nel villaggio olimpico. Co ...LUGANO - Non sono solo i vaccinati all'estero ad avere qualche problemino con il codice QR, altrimenti detto Covid Pass. Anche chi possiede l'agognato "passepartout", infatti, non è libero di muoversi ...